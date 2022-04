Wiking - opinie zapowiadają krwawe arcydzieło! Nowy fragment je potwierdza

fot. materiały prasowe

Wiking miał swoją uroczystą premierę w Londynie i dzięki temu w mediach społecznościowych opublikowano pierwsze opinie. Wszystkie są pozytywne i czuć w nich nutkę zaskoczenia, bo choć każdy podkreśla, że pod kątem fabularnym jest to dość jednoznaczna historia o zemście, to niezwykły talent reżysera Roberta Eggersa sprawia, że Wiking to jeden z najlepszych i najbardziej wyjątkowych filmów 2022 roku. Większy budżet nie zmienił tego, jak ten wybitny reżyser tworzy kino.

Wiking - opinie

Fabularnie jest to pozornie prosta historia o zemście inspirowany sagą Prince Amleth of Jutland,, na której wzorował się William Szekspir tworząc Hamleta. Dziennikarze podkreślają jednak, że historia jest opowiedziana z pomysłem, dobrym tempem (zaczyna się wolno, a potem trzyma za gardło) i przede wszystkim wielowarstwowo. Pozorność prostoty tej historii sprawia, że artystyczne zacięcie Roberta Eggersa wykorzystuje potencjał fabuły o zemście w imponujący sposób. Porównując do jego poprzednich świetnie ocenianych filmów jak Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii i Lighthouse, Wiking ma to wszystko, za co Eggers jest nazywany wizjonerem kina, ale jest przystępniejszy w formie dla widza. Twierdzą, że ten film o budżecie 90 mln dolarów jest tym, czym wielkie blockbustery / kinowe widowiska powinny być, a rzadko są na takim artystycznym i rozrywkowym poziomie.

Wiking

Nazywają ten film epicką i krwawą historią o zemście. Chwalą podejście do detali ich perfekcyjne dopracowanie. Pada porównanie, że to jakby ktoś zekranizował kultowe rysunki Franka Frazetty, ale tworzy opowieść w taki sposób, że napięcie i emocje trzymają widza do końca. Do tego komplementują charakterystyczny dla Eggersa wizualny styl opowiadania historii. Pod względem wizualnym Wiking jest zachwycający i imponująco fantastycznie nakręcony. Do tego doskonale zagrany przez świetną obsadę. Wszyscy dostają słowa uznania; Alexander Skarsgard jest chwalony najbardziej, ale niektórych szczególnie zachwyciła Nicole Kidman. Do tego wyróżniają dziwacznego Willema Defoe i Bjork.

Samego Skarsgarda nazywają bestią z uwagi na to, co robi na ekranie. Mamy zobaczyć wiele scen, które wywołają zachwyt i pytanie; jak, u licha, oni to zrobili?! Do tego sceny akcji to majstersztyk, który zachwyci każdego oczekującego krwawej jatki na poziomie, jakiego kino nie widziało od bardzo dawna. Wszystko w filmie jest tak naturalistycznie kręcone, że krytycy ostrzegają: sceny są tak krwawe, że widz wrażliwy może się źle z tym poczuć. Swoją opinie dał też reżyser Edgar Wright.

Do sieci trafił fragment z początku jednej ze scen batalistycznych i zgodnie z zapowiedziami jest ona kręcona na jednym ujęciu bez żadnych cięć lub z dobrze ukrytymi przerwami.

Wiking - fragment dla dorosłych

Wiking - o czym jest film?

Historia rozgrywa się na Islandii w X wieku naszej ery. Bohaterem jest książę wikingów imieniem Amleth (Alexander Skarsgard), który był świadkiem morderstwa swojego ojca (Ethan Hawke) z rąk własnego brata (Claes Bang). Amleth jako dziecko poprzysiągł zemstę. Wraca tutaj jako dorosły człowiek w towarzystwie zaprzyjaźnionej wojowniczki (Anya Taylor Joy) i rozpoczyna krwawą kampanię, aby odzyska swoje królestw i uratować matkę, królową Gudrun (Nicole Kidman).

Wiking - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku.

