Wilkołak nocą - transformacja tytułowej postaci w produkcji to nie CGI. Poznaj szczegóły

Fot. Marvel

Wilkołak nocą to specjalna, halloweenowa produkcja Marvel Studios i Disney+, która wprowadzi tytułową postać do MCU. Program nawiązuje do klasyki horroru z lat 30. Co ciekawe do ukazania transformacji postaci Jacka Russella w tytułowego potwora nie użyto CGI. Reżyser projektu, Michael Giacchino, ujawnił w rozmowie z Empire, że zrobiono to za pomocą ujęcia. Kamera pokazuje przerażony wzrok postaci Elsy i widzimy na ścianie cień Jacka zamieniający się w wilkołaka.

To nawiązanie do klasyki filmów o potworach. W produkcji ma pojawić się mnóstwo praktycznych efektów.

Wilkołak nocą

Wilkołak nocą - o czym fabuła produkcji?

Tajna grupa łowców potworów zbiera się w Bloodstone Manor po śmierci ich przywódcy, Ulyssesa Bloodstone'a i bierze udział w tajemniczej, śmiertelnej rywalizacji o potężny relikt, który postawi ich twarzą w twarz z niebezpiecznym potworem. Wszystko to ma na celu wybranie nowego lidera klanu.

W obsadzie produkcji występują Gael Garcia Bernal jako Jack Russell/tytułowy Wilkołak, Laura Donnelly jako Elsa Bloodstone, Harriet Sansom Harris jako Verusa, Al Hamacher jako Billy Swan, Eugenie Bondurant jako Linda, Kirk Thatcher jako Jovan, Leonardo Nam jako Simon. Natomiast Jaycob Maya i Daniel J. Watts zostali obsadzeni w nieujawnionych rolach.