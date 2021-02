Will Smith szykuje film akcji z twórcą Johna Wicka

fot. materiały prasowe

Fast & Loose to film, który zostanie wyreżyserowany przez Davida Leitcha (współtwórca Johna Wicka), a Will Smith zagra główną rolę. Autorami scenariusza są Jon i Eric Hoeberowie, znani z RED i The Meg.

Według portalu Deadline projekt jest teraz gorącym towarem i trwa zażarta walka o prawa. Warner Bros. Paramount, MGM i Sony to główni gracze, ale platformy streamingowe również nie odpuszczają. Na razie nie wiadomo, kto jest faworytem.

Fast & Loose - o czym film?

Przywódca organizacji przestępczej traci pamięć w wyniku ataku. Gdy powraca do swojej ekipy, odkrywa, że sprawy nie mają się tak, jak myśli. Kiedy John Riley (Will Smith) obudził się w Tijuanie pozostawiony na śmierć bez pamięci. podjął decyzję, żeby podążać za tropami, które pozwolą mu przypomnieć, kim jest. Niespodziewanie odkrywa, że prowadził podwójne życie. W jednym był szefem organizacji przestępczej otoczony pięknymi kobietami i drogimi zabawkami, a w drugim tajnym agentem CIA z kiepską pensją, bez rodziny czy sukcesu. Problem polega na tym, że nie pamięta, które z tych żyć jest jego prawdziwym i - co ważniejsze - którym tak naprawdę chciałby żyć.

Data premiery Fast & Loose nie jest znana.