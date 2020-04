Will Smith i DJ Jazzy Jeff zagrali koncert dla fanów na świecie

Will Smith i DJ Jazzy Jeff znowu razem. Razem tworzyli muzykę w latach 80. i wspólnie potem też pracowali na planie serialu Bajer z Bel-Air.

Podczas kwarantanny Will Smith przygotował dla fanów koncert w ramach pierwszego odcinka serii Will From Home przygotowanego na portal społecznościowy Snapchat. Zagrali razem utwór Brand New Funk z 1988 roku. A słuchały ich setki fanów za pomocą wideo połączenia komunikatorem Zoom.

W pierwszych minutach Will opowiada o projekcie, a potem rozmawia z Jazzym Jeffem o jego walce z koronawirusem, którym się zaraził kilka tygodni temu. Koncert zaczyna się od 4:40. W tle pojawia się tańcząca Jada Pinkett Smith.