Will Smith zrezygnował z roli w filmie Sugar Bandits. To projekt oparty na książce Devils In Exile autorstwa Chucka Hogana. Na podstawie innej jego powieści powstał doceniany hit Miasto złodziei. Reżyserią zajmuje się Stefano Sollima, którego znamy z Sicario 2, serialowego hitu Gomorra i akcyjniaka Bez skrupułów.

Will Smith oraz jego firma produkcyjna nadal pomogą w tworzeniu tego dzieła. To wysokobudżetowy film akcji, którego produkcja ma kosztować ok. 80 mln dolarów. Jego firma zajmie się poszukiwaniem innego aktora w jego miejsce. Will Smith odszedł z projektu z powodu innych zobowiązań i konfliktu harmonogramu. Pod znakiem zapytania stoi dystrybucja filmu, ponieważ niezależni dystrybutorzy oraz Prime Video byli pewni, że to Smith będzie promować tę produkcję.

Sugar Bandits - o czym jest film?

Historia skupia się na byłym komandosie, który dołącza do grupy samozwańczych stróżów prawa, którzy chcą wybić osoby odpowiedzialne za handel narkotykami w Bostonie. Wkrótce okazuje się, że wszystko jest takie oczywiste, jak się wydaje.

AGC International i CAA Media Finanse sprzedają prawa do dystrybucji podczas targów w Cannes. Prace na planie mają ruszyć jesienią 2024 roku.

Will Smith, Jon Mone, Ryan Shimazaki, Stuart ford i Richard Abate będą nadal producentami. Gina Gardini będzie producentką wykonawczą.

Data premiery projektu nie została ujawniona.

