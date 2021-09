Willie Garson nie żyje. Lubiany aktor znany z White Collar czy Seksu w wielkim mieście

fot. materiały prasowe

Willie Garson przegrał walkę z rakiem. Miał 57 lat. Informację o śmierci aktora potwierdził jego agent John Carrabino w rozmowie z Deadline. Szybko informację potwierdził też Nathan Garson na Instagramie. Syn aktora pożegnał się z ojcem. Post informujący opublikował także Titus Welliver.

Jedną z jego popularniejszych ról był Standford Blatch w Seksie w wielkim mieści. Do końca życia pracował na planie kontynuacji zatytułowanej And Just Like That….

Garson często pojawiał się w wielu serialach w charakterystycznych, lubianych rolach. Można tu wymienić takie tytuły jak Mr. Belvedere, Family Ties, Coach, Quantum Leap, Monk, Ally McBeal, Party of Five, Hawaii Five-O, Supergirl, CSI: Miami, Stargate SG-1, Big Mouth, Code Blue, Spin City, CSI, Monk, Las Vegas, Medium, Hot in Cleveland, Two and a Half Men oraz Friends. Większe role grał także w NYPD Blue oraz przede wszystkim popularny White Collar.

Na dużym ekranie mogliśmy go widzieć w takich filmach jak Troop Beverly Hills, Soapdish, Groundhog Day, Black Sheep, Things to Do in Denver When You’re Dead, Kingpin, Being John Malkovich, Just Like Heaven, There’s Something About Mary, Freaky Friday czy The Polka King.

Branża pożegnała aktora w mediach społecznościowych.

