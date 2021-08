Winni jesteśmy wszyscy: prawa do ekranizacji thrillera sprzedane

Czwarta Strona / fot_Mikołaj_Starzyński

Wydawnictwo Czwarta Strona poinformowało, że sprzedało prawa do ekranizacji powieści Bartosza Szczygielskiego pt. Winni jesteśmy wszyscy. W tym thrillerze bohater próbuje się dowiedzieć kto stał za brutalną strzelaniną w biurze. Im głębiej zagłębia się w prywatne śledztwo, tym jaśniejsze okazuje się, że każdy ma coś na sumieniu.

O thrillerze Winni jesteśmy wszyscy Tomasz Sekielski mówił tak:

Bartosz Szczygielski zadbał o to, abyśmy do samego końca nie wiedzieli dokąd nas zaprowadzi

Bartosz Szczygielski to pisarz, dziennikarz technologiczny i miłośnik popkultury. W życiu ubolewa jedynie nad tym, że nie został gwiazdą rocka i że nie potrafi pływać. Jedną z tych rzeczy planuje jeszcze zmienić. Stworzył trylogię kryminalną (Aorta, Krew, Serce), a także m.in. thrillery Wszyscy jesteśmy winni i Nie chcesz wiedzieć. Był nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Kryminalnej Piły, został wyróżniony Nagrodą Specjalną im. Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału 2017.

Okładka i opis Winii jesteśmy wszyscy:

Istnieją miejsca, do których nie należy zaglądać, a także czyny, których nie wolno się dopuścić. I to za żadną cenę.

W piątkowe popołudnie, kiedy wszyscy myśleli już o weekendzie, Konrad Łazar zastanawiał się nad czymś innym. Próbował zrozumieć, jak doszło do tego, że była kochanka wykrwawia się na jego oczach i, co ważniejsze, dlaczego nie udało mu się tego przewidzieć.

Przecież na co dzień płacono mu za to, by zbierał informacje. By układał je w logiczne ciągi i przewidywał następstwa pewnych wydarzeń. W końcu był w tym naprawdę dobry.

Tego się jednak nie spodziewał. Podobnie jak faktu, że odtąd nikt w jego otoczeniu nie będzie bezpieczny, a śmierć upomni się o wszystkich, na których mu zależy.

Wkrótce Konrad wyruszy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, a które należy spalić do szczętu.

Teraz zastanawiamy się, kto mógłby wcielić się w rolę Konrada Łazara i Izabeli Mann? Macie swoje typy?