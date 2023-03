Wioska wdów: za tydzień ukaże się książka o słynnej "morderczej" wiosce

Mova

Wydawnictwo Mova zapowiedziało wydanie książki Wioska wdów, której autorką jest Patti McCracken. Jest to oparta na faktach historia morderczyń z węgierskiej wioski Nagyrév, które swoimi działaniami doprowadziły do śmierci około 160 mężczyzn.

Wioska wdów to poprzedzona zrobionym przez autorkę dokładnym researchem powieść o jednej z najbardziej morderczych historii z początku XX wieku.

Wioska wdów ukaże się 22 marca.

Wioska wdów - opis i okładka

Horror miał miejsce w wiejskiej osadzie rolniczej na Węgrzech, w której zwykłe kobiety – żony, matki i córki – doprowadziły do śmierci co najmniej 160 mężczyzn. W centrum wydarzeń znajdowała się bystra wiejska akuszerka, znana jako ciocia Suzy. To właśnie ona destylowała arszenik z lepiku na muchy i rozdawała go kobietom z Nagyrév. Na początku wiele kobiet stosowało śmiertelny roztwór, aby uwolnić się od okrutnych i krzywdzących je małżonków.

Liczba zmarłych rosła, a morderczynie stawały się coraz śmielsze. Z każdą opróżnioną fiolką z trucizną pojawiał się nowy powód, by opróżnić kolejną. Niektóre kobiety pozbywały się chorych krewnych, a inne używały arszeniku, żeby zapewnić sobie spadek w postaci ziemi i domu. Morderstwa piętrzyły się przez ponad 15 lat. Gdy w końcu zostały odkryte, liczbę zmarłych szacowano na kilkaset.

Wioska wdów przedstawia w fachowo zbadanych szczegółach całą tę wstrząsającą historię, od pierwszych morderstw do ostatecznego powieszenia. Jest to przypadek jednego z najbardziej sensacyjnych i zdumiewających morderstw w całej współczesnej historii.