Władca pierścieni - Elijah Wood o powrocie do roli Frodo w serialu

fot. materiały prasowe

Przygotowywany przez Amazon serial Władca pierścieni to projekt, na który czekają wszyscy fani twórczości Tolkiena, trylogii filmowej Petera Jacksona oraz fantasy w ogóle. Elijah Wood w produkcjach kinowych Władcy pierścieni wcielał się w rolę hobbita Frodo, któremu została powierzona misja zaniesienia pierścienia do Mordoru. Aktor w rozmowie z IndieWire wyraził chęć wystąpienia w serialowym projekcie. Jedynym warunkiem jest to, że rola Frodo musiałaby mieć jakiś sens dla historii.

fot. materiały prasowe

Akcja produkcji ma podobno rozgrywać się przed wydarzeniami z filmów pełnometrażowych, w trwającej prawie 3500 tysiąca lat Drugiej Erze, czyli w okresie od zniszczenia Morgotha aż do upadku Saurona. To właśnie wtedy wykuto Pierścienie Władzy. Szacuje się, że będzie to najdroższy serial w historii. Reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona ( Jurassic World: Upadłe królestwo).