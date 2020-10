Władca Pierścieni i Hobbit doczekają się pudełkowego wydania 4K

fot. materiały prasowe

Od czasu premiery pierwszej części filmowej trylogii Władcy Pierścieni autorstwa Petera Jacksona minęło już blisko 20 lat. Mimo to dotychczas na rynku nie pojawiło się wydanie płytowe skrojone z myślą o telewizorach 4K. Na szczęście już wkrótce to się zmieni. 1 grudnia 2020 roku na amerykańskim rynku zadebiutują dwie niezwykłe kolekcje filmowe: Władca Pierścieni oraz Hobbit zarejestrowane na nośnikach Blu-ray UHD.

O premierze odświeżonych ekranizacji poinformował na łamach youtube'owego kanału TheOneRing aktor Sean Astin, który w obu trylogiach wcielił się w postać Samwise’a Gamgee:

Remastery w pełni przystosowano do odtwarzania na współczesnych telewizorach, a zespół nadzorowany przez Petera Jacksona nie skupił się wyłącznie na przeskalowaniu rozdzielczości do 4K. Na potrzeby pierwszej trylogii wykonano skan oryginalnych negatywów filmowych w wyższej rozdzielczości, odświeżono także cyfrowe efekty specjalne, aby lepiej wyglądały w 4K. W przypadku Hobbita procedura okazała się znacznie prostsza, gdyż tę serię kręcono przy wykorzystaniu cyfrowych kamer rejestrujących obraz w 5K.

The Hobbit: Motion Picture Trilogy

Remastery będą także kompatybilne z technologiami Dolby Vision, HDR10 oraz Dolby Atmos, dzięki czemu zapewnią bardziej kontrastowy obraz oraz przestrzenne brzmienie. Obie trylogie będziemy mogli obejrzeć w kinowej oraz reżyserskiej odsłonie.

Filmy można już teraz zamawiać w przedsprzedaży w kilku różnych wersjach. Podstawowe wydanie The Lord of the Rings: Motion Picture Trilogy kupimy za 90 $, wersję w steelbooku za 120 $, zaś The Lord of the Rings: Motion Picture Trilogy Giftset z repliką Jedynego Pierścienia za 150 $. Podstawową wersję The Hobbit: Motion Picture Trilogy wyceniono na 90 $, a wersję w steelbooku na 120 $. Filmy można znaleźć m.in. w ofercie Amazonu oraz BestBuy.

Co ciekawe, w przyszłym roku do dystrybucji trafią jeszcze wydania specjalne Ultimate Collectors Edition naszpikowane dodatkowymi treściami.