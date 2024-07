Amazon Prime Video

Reklama

2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj spadło embargo na relacje z planu kolejnej odsłony serii, które na swoich stronach przedstawiły największe amerykańskie portale popkulturowe. Poznaliśmy z nich nowe, momentami zupełnie zaskakujące szczegóły następnego etapu ekranowej opowieści.

Najgłośniej dyskutowaną rewelacją jest poruszony przez twórców aspekt tego, czy pokazany już w 1. sezonie Nieznajomy to Gandalf, Saruman czy jeszcze inny członek zakonu Istari. Przypomnijmy, że wypowiedziane przez tę postać w kierunku Nori słowa o poleganiu na własnym nosie wyraźnie sugerowały, iż mamy tu do czynienia z pierwszym z czarodziejów. Tak całą sprawę komentuje współautor produkcji, John D. Payne:

Chcieliśmy sprawić, by ta kwestia sama w sobie była dla widzów przyjemnością - przecież istnieje kilka możliwości i interpretacji wypowiedzianych przez niego słów. Czy to może oznaczać, że Nieznajomy jest Gandalfem i powiedział to, co powiedział, by później powtórzyć te słowa zupełnie innej postaci? Zdecydowanie tak.

By jednak nie było tak łatwo Payne dodaje:

Ale czy to może również oznaczać, że Nieznajomy to Saruman, który wypowiedział te słowa w kierunku Gandalfa, a ten później powtórzył je komuś innemu? Zawsze są sposoby, by potraktować cały ten aspekt jak grę. Istnieją zachwycające konkluzje, które mogą wyniknąć z obu ewentualności. Chcemy zostawić sobie otwartą furtkę. Cudownie jest móc angażować się w historię i myśleć o tych możliwościach.

Nowych szczegółów z 2. sezonu Pierścieni Władzy jest jednak znacznie więcej - dotyczą one samych postaci, lokacji czy kierunków fabularnych. Oto one:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 50 szczegółów z 2. sezonu

2. sezon serialu rozpocznie się od sekwencji rozgrywającej się w tej samej twierdzy, do której Galadriela zabrała swoich żołnierzy w poprzedniej odsłonie serii. Ma istnieć „dobre wyjaśnienie”, dlaczego bohaterka wyczuła w tej lokacji obecność zła.

Ujawniono również, że twórcy i obsada Pierścieni Władzy pojawią się na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Na uczestników wydarzenia czekać będzie ponadgodzinny panel, który odbędzie się 26 lipca, jak również inne spotkanie z fanami prowadzone przez właścicieli strony TheOneRing.net. Dzień wcześniej zostanie zorganizowana konferencja prasowa dla przedstawicieli mediów i influencerów.

Zobacz także:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 2. sezon serialu zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video 29 sierpnia.