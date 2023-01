Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Peter Jackson go nie chciał, zobaczymy go w 2. sezonie? Fani będą zaskoczeni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Czy w końcu w aktorskiej wersji zobaczymy postać słynnego wśród fanów Toma Bombadila? Tak przynajmniej sugeruje nowa plotka podana przez TheOneRing.net, portal, którego informacje sprawdzały się już przy serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Podobno aktor do tej roli został już wybrany.

Fani książkowej trylogii Władca Pierścieni doskonale znają tę specyficzną postać, która pomogła Frodo w jego podróży i... nadal pewnie wielu ma żal do Petera Jacksona za to, że w kinowej wersji go nie było. Tom Bombadil jest też prawdopodobnie najbardziej tajemniczą postacią w Śródziemiu. Sam zresztą twierdził, że jest od niego starszy, a gdy śpiewał lub rymował, posiadał całkowitą władzę nad światem. Niektórzy przypuszczają nawet, że jest to sam Iluvatar, wszechmocny bóg, stwórca świata i wszystkich żywych stworzeń.

fot. the Brothers Hildebrandt

Wcześniej mieliśmy teorie dotyczące tego, że być może Nieznajomy z 1. sezonu jest właśnie Tomem Bombadilem. Czy ta teoria ma szansę się sprawdzić? Przekonamy się przy 2. sezonie, który na ten moment nie ma oficjalnej daty premiery.