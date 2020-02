The Division 2 także na PS5 i Xbox Series X? Twórcy gry komentują

Tom Clancy’s The Division 2 to gra, która w dalszym ciągu jest rozwijana i wkrótce doczeka się kolejnego, dużego rozszerzenia zatytułowanego Władcy Nowego Jorku. Z tego też powodu, wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy produkcja Ubisoftu zostanie przeniesiona na PS5 i Xbox Series X wraz ze startem kolejnej generacji konsol. Twórcy postanowili skomentować te spekulacje.

Yannick Banchereau z odpowiadającego za grę studia Massive Entertainment informuje wprost, że na ten moment nie ma żadnych planów dotyczących portu The Division 2 na jakiekolwiek inne urządzenia.

Mogę powiedzieć, że nie pracujemy nad wersją na te konsole i jesteśmy skupieni na tym co mamy teraz i sprawieniu, by było to tak dobre, jak to możliwe.

Nie można wykluczyć, że z czasem takiego portu się doczekamy, ale na razie sprawa jest jasna. Warto również pamiętać, że zarówno PS5, jak i Xbox Series X mają oferować kompatybilność wsteczną, więc kto wie - może twórcy gier-usług zrezygnują z tworzenia ich nowszych wersji i po prostu będą rozwijać w dalszym ciągu te już istniejące?