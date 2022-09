Wo Long: Fallen Dynasty z tylko jednym poziomem trudności? Producent wyjaśnia

Koei Tecmo

Inspirowana serią Dark Souls produkcja Wo Long: Fallen Dynasty, podobnie jak pierwowzór, na którym twórcy się wzorowali, nie będzie oferowała zmiany poziomu trudności. Deweloperzy sprawę stawiają jasno - ich dzieło będzie trudne. Masaaki Yanawiga, producent gry, jasno zdeklarował, że nie ma w planach wprowadzić do rozgrywki niższego poziomu trudności. Chce w ten sposób sprawić, żeby dla każdego było to równie wymagającym doświadczeniem i by każdy gracz znalazł swój sposób na uporanie się z problematycznymi przeciwnikami.

Dobrze jest mieć jeden ustalony poziom trudności, aby każdy miał takie samo doświadczenie w pokonywaniu naprawdę intensywnej przeszkody i wszyscy mieli poczucie zadowolenia - mówi Yanawiga.

Yanawiga zaznacza przy tym, że nie chodzi o to, że będzie tylko jeden sposób na pokonanie wroga. Tutaj będzie dowolność w sposobie walki z przeciwnikiem, ale satysfakcja dla każdego z jego pokonania będzie taka sama.

Wo Long: Fallen Dynasty zadebiutuje w 2023 roku i od dnia debiutu dostępny będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass.