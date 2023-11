Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - reżyser zapowiada plany na Shreddera w kontynuacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos przyjęło się na ekranach kin z dużym entuzjazmem nie tylko publiczności, ale i krytyków. Reżyser projektu, Jeff Rowe (Mitchellowie kontra maszyny), kuje żelazo póki gorące i już teraz dzieli się nowymi informacjami na temat ikonicznego Shreddera, klasycznego przeciwnika nastoletnich wojowników, który został już zapowiedziany w scenie po napisach pierwszej części.

W rozmowie z Colliderem Jeff Rowe potwierdził chęć przedstawienia Shreddera w nowy, świeży sposób:

To jest dokładnie to, co próbuje rozgryźć i o czym będzie moje kolejne spotkanie przy planowaniu filmu. To właśnie nad tym się teraz skupiamy. Shredder to po prostu ikoniczna, klasyczna, kochana i ogółem świetna postać. Jest pod tym względem jak Joker, bo nie trzeba znać materiału źródłowego, żeby wiedzieć kim jest. Myślę, że zdecydowanie chcemy postawić na niego nacisk. Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji w tej kwestii, ale dla nas filmowców najważniejsza jest przede wszystkim historia, którą chcemy opowiedzieć o naszych głównych bohaterach, Żółwiach.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - czy Shredder pojawi się w serialu?

Na ten moment nie ma takich informacji. O animowanym serialu zatytułowanym Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles wiadomo na razie tyle, że zadebiutuje na platformie Paramount+ i będzie się składać z dwóch sezonów. Użyta do tego zostanie animacja 2D, a historia będzie obracać się ponownie dookoła młodych bohaterów, którzy tym razem będą musieli poradzić sobie samodzielnie, bez wzajemnej pomocy.