Wolverine w MCU będzie łagodny jak baranek? Hugh Jackman ma odpowiedź

fot. Marvel

Hugh Jackman w każdym wywiadzie będzie pytany o powrót Wolverine'a w filmie Deadpool 3. Tym razem w rozmowie z AP Entertainment poruszono kwestię tego, jaki ten Wolverine będzie w MCU. Czy planują go zmienić, by był bardziej przystępny i łagodniejszy? Jackman przyznał, że już wie co jest w scenariuszu na ten temat, ale oczywiście szczegółów fabularnych nie zdradził.

Wolverine w MCU

Dziennikarz zażartował, że pewnie jego Wolverine będzie milszym, łagodniejszym Loganem. Hugh Jackman od razu zareagował, podkreślając, że będzie on taką samą wersją Wolverine'a jaką fani oglądali przez te lata. Nic tutaj nie mają zamiaru zmieniać czy łagodzić. Użył słów: bardziej wściekły, zgryźliwy i zrzędliwy.

- Z całą pewnością jest on bardziej wściekły, zgryźliwy i zrzędliwy. Do tego będzie ciągle uderzać w Ryana Reynoldsa. Oczywiście fizycznie!

Dodał także w rozmowie, że wytrwale pracuje na siłowni, by być fizycznie gotowym do roli Wolverine'a. Do tego jest na specjalnej diecie, która pozwoli mu zwiększyć masę mięśniową.

- To naprawdę dużo frajdy. Minęło pięć lat i naprawdę nie sądziłem, że wrócę do tej roli. Teraz jestem nią bardzo podekscytowany. Do tego znam już niewielkie szczegóły scenariusza, ale nic ci nie powiem.

Deadpool 3 - prace na planie ruszą w 2023 roku. Dokładna data nie jest znana. Ryan Reynolds także ruszył z fizycznymi przygotowaniami do roli.