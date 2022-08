Wonder Man - Ben Kingsley powróci do MCU w serialu Disney+

Źródło: Marvel

Wonder Man to kolejny serial szykowany przez platformę Disney+ i Marvel Studios, który wejdzie w skład MCU. Portal Variety, na podstawie swoich źródeł, poinformował, że Ben Kingsley powtórzy w produkcji swoją rolę Trevora Slattery'ego.

Dla przypomnienia postać po raz pierwszy pojawiła się w filmie Iron Man 3. Grał on tam Mandaryna, który okazał się fałszywym złoczyńcą, zmyłką, w którą wcielał się Slattery. Ostatni raz do tej pory bohatera widzieliśmy w widowisku Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, w którym był przetrzymywany przez prawdziwego Mandaryna.

fot. Marvel Studios / Disney

Wonder Man - o czym serial?

W komiksach Wonder Man to alter ego Simona Williamsa, syna bogatego przemysłowca, którego firma przeżywa ciężkie czasy z powodu konkurencji ze strony Stark Industries Tony'ego Starka. Williams przyjmuje ofertę złoczyńcy, barona Zemo, która daje mu supermoce, w tym supersiłę i wytrzymałość. Po kilku walkach z Avengersami Wonder Man ostatecznie dołączył do ich szeregów.