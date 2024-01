Wonder Man - pierwsze zdjęcia z planu nowego serialu MCU. Czy tak będzie wyglądać logo?

fot. @douglaszaldaaa via X

Reklama

Wonder Man to kolejny serial ze stajni Kinowego Uniwersum Marvela spod szyldu Spotlight, co oznacza, że będzie to produkcja niezwiązana ściśle z pozostałymi projektami i ich znajomość nie będzie konieczna do zrozumienia tego konkretnego dzieła. Wiadomo, że w roli Simona Williamsa, tytułowego superbohatera, zobaczymy Yahya Abdul-Mateena II, którego niedawno można było obejrzeć w filmie Aquaman i Zaginione królestwo. Po drodze produkcja natknęła się na wiele problemów, z czego głównym były strajki scenarzystów i aktorów w 2023 roku, lecz ta przeszkoda została już za ekipą produkcyjną, która wróciła do prac.

O serialu nie wiadomo zbyt wiele na ten moment. Pojawiły się natomiast informacje o tym, że akcja serialu będzie się toczyć w Hollywood, a najnowsze zdjęcia z planu zdają się to potwierdzać. Nie powinno to dziwić zważywszy na to, że Williams jest aktorem. Na zdjęciach opublikowanych przez różnych użytkowników na platformie X (wcześniej Twitter) można zauważyć zarówno logo produkcji jak i wyciętą sylwetkę bohatera z charakterystycznym symbolem na piersi. Ukazane logo produkcji może zarówno wskazywać na to, że będzie to dzieło mające miejsce w ramach świata Kinowego Uniwersum Marvela, ale niewykluczone jest też, że Disney użyje go do promocji właściwego produktu.

Wonder Man - pierwsze zdjęcia z planu

Wonder Man

Wonder Man - opis fabuły

Ten serial to perspektywa superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie.

Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela. Tytułowy Wonder Man jest właśnie wspomnianym aktorem, ale także superbohaterem.

W obsadzie powróci też Ben Kingsley w roli jedynego do tej pory aktora w MCU, którego poznaliśmy w Iron Manie 3, czyli Trevora Slattery'ego. Spekuluje się, że serial będzie komentarze stanu współczesnej branży rozrykowej, ale jakim? To na razie nie jest wiadome. Yahya Abdul-Mateen II gra tytułową rolę.

Wonder Man - data premiery nie jest znana.