Wonder Woman 1984 - Chris Pine o powrocie swojej postaci w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

W filmie Wonder Woman Steve Trevor w finale widowiska dokonał ostatecznego poświęcenia, gdy wysadził samolot ze śmiertelną trucizną. Jednak jak już wiadomo po pierwszych materiałach promocyjnych postać ta powróci w produkcji Wonder Woman 1984. Chris Pine, który wciela się w bohatera zdradził w jednym z wywiadów, że to Patty Jenkins, reżyserka obydwu filmów wpadła na pomysł przywrócenia Steve'a do życia. Pine nie chciał zdradzić okoliczności tego powrotu, jednak ujawnił, że charakterologicznie ta wersja jest zdecydowanie inna od Trevora z pierwszego widowiska. Tym razem jest on zafascynowany światem, którego nie zna, czuje się w nim jak ryba w wodzie.

Ponadto w sieci zadebiutowało nowe zdjęcie z filmu przedstawiające Dianę i Steve'a. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Wonder Woman 1984

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.