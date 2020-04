Wonder Woman 1984 - dlaczego Cheetah i Lord współpracują?

Patty Jenkins, reżyserka Wonder Woman 1984 opowiada o współpracy złoczyńców planowanej historii. Otwarcie jest to podkreślone, że Cheetah i Maxwell Lord będą działać razem przeciwko Wonder Woman, więc nie jest to spoiler.

Reżyserka wyjaśnia, że Barbara decyduje się zmienić w Cheetah, ponieważ cały czas czuje, że nie może być tak dobra jak Diana. Ma bardzo niską samoocenę. Postać przypomina jej ludzi z prawdziwego życia, którzy przez ten aspekt swojej osobowości, nie rozwijają się, a gdy zaczynają akceptować zmianę, znika odrzucenie samego siebie. Maxwell Lord chce jej pomóc, bo chce zyskać coś dla siebie. Oczywiście w szczegóły motywacji Lorda reżyserka nie wchodzi, bo są to spoilerowe rejony.

- Max Lord jest postacią mocno osadzoną w czasach, w których rozgrywa się historia. Jest królem reklam, który sprzedaje odbiorcom marzenie i zrobi wszystko, aby odnieść sukces. Czasem, gdy dostajesz to, czego chcesz, wielkość ma swoją cenę. Taki jest Maxwell Lord.

Do tego magazyn Empire potwierdził coś, co jeszcze wydaje się oczywiste, czyli Wonder Woman 1984 jest osadzona w ciągłości fabularnej uniwersum, więc wydarzeni są zgodne z Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Między innymi przez to, że tutaj Diana pracuje w muzeum.

