Grosza daj wiedźminowi - cover piosenki. Tina Guo z Wonder Woman na wiolonczeli

Grosza daj wiedźminowi stał się wielkim hitem wraz z premierą serialu Wiedźmin w grudniu 2019 roku. Nikt nie sądził, że ta piosenka będzie takim fenomenem, o którym nie da się zapomnieć i wyrzucić go z głowy. Duża zasługa kompozytorów oraz Joeya Bateya, który wykonywał utwór w serialu.

Od tego czasu do sieci trafiło bardzo dużo coverów - część wokalnych, część stricte instrumentalnych. Słynna wiolonczelistka Tina Guo opublikowała na swoim Facebooku własny instrumentalny cover piosenki w stylu muzyki metalowej (tak napisała w opisie). Początek utworu jest grany na wiolonczeli, a druga część elektrycznej wiolonczeli.

Tina Guo znana jest fanom kina ze współpracy z Hansem Zimmerem. To ona wykonywała temat muzyczny Wonder Woman na soundtracku filmówBatman v Superman: Świt sprawiedliwości oraz Wonder Woman.

Grosza daj wiedźminowi - cover

Posłuchajcie też wersji granej na żywo na YouTube z 18 kwietnia. Od 1:25.