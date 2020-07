Wonder Woman 1984 - książka wyjaśnia nieścisłość z Batman v Superman

fot. Warner Bros.

Sprawa dotyczy Diany Prince z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Tam też powiedziano, że 100 lat wcześniej zdecydowała się odejść od ludzkości. Wówczas zinterpretowano to tak, że przestała być superbohaterką i nie pomagała ludziom aż do wspólnej walki ramię w ramię z Supermanem i Batmanem. Natomiast W kinowej Lidze Sprawiedliwości Diana powiedziała, że zawsze wkraczała do akcji, gdy była potrzebna, więc brzmiało to jak dość spora nieścisłość.

Książka oparta na scenariusza Wonder Woman 1984 wyjaśnia tę sprawę. Słowa o odejściu od ludzkości były metaforą i mają związek ze śmiercią Steve'a i jej przyjaciół, którzy w odróżnieniu od niej umierali ze starości. Z powodu tej traumy zdecydowała się zerwać wszelkie więzi z ludzkością - nie ma przyjaciół i bliskich osób. Ma tylko swój obowiązek pomaganie im i ratowania świata.

Jako że ta informacja pochodzi ze scenariusza, niewykluczone, że usłyszymy o tym też w samym filmie. Wonder Woman 1984 na razie ma ustaloną premierę na październik 2020 roku.