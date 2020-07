Wonder Woman 1984 - jak Steve Trevor powróci? Książka odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Tak zwana Junior Novelization (czyli książkowa wersja filmu dla młodszych odbiorców) Wonder Woman 1984 pojawiła się w sklepach. Część dotyczących fabuły informacji wyciekła już, rzecz jasna, do sieci. Dotyczą one m.in. Maxwella Lorda, McGuffina z filmu, Cheetah i Steve'a Trevora. Wiąże się to z wieloma potencjalnymi spoilerami fabularnymi tego wyczekiwanego sequela (choć wciąż brakuje szczegółów dotyczących trzeciego aktu), warto jednak pamiętać, że ostatecznie wersja filmowa może różnić się od tej książkowej: pewne rozwiązania mogą zostać zupełnie pominięte lub przearanżowane.

Jak Steve Trevor powrócił z martwych? Został "wskrzeszony" za pomocą Dreamstone'a. Używany w serii komiksów Sandman, w Wonder Woman 1984 przybiera formę pierścienia. Spełnia jedno życzenie, ale warto pamiętać, że został stworzony przez Boga Kłamstw, a zatem istnieje pewien haczyk. Jaki? Tego się nie dowiadujemy.

Dreamstone trafia też w ręce Maxwella Lorda, a on używa go, by jego biznes odniósł kolejny sukces. Pierścień może spełniać tylko jedno życzenie naraz; machinacje Lorda doprowadzają świat na krawędź wojny i właśnie wtedy do akcji wkracza Diana.

Barbara Minerva przyjaźni się z Dianą, jest jednak dziecinna i zazdrosna o jej siłę i piękno. W końcu sprzymierza się z Lordem i poprzez pewne "przejęzyczenie" zyskuje swoje specyficzne moce. Jej postępujący obłęd porównuje się do Catwoman z Powrotu Batmana.

Dodajmy, że te informacje pokrywają się z niedawnymi przeciekami fabularnymi.

