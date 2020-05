Wonder Woman 1984 - zdjęcia z filmu w lepszej jakości. Reżyserka o Marvelu

Większość zdjęć z Wonder Woman 1984 była wcześniej publikowana w niskiej rozdzielczości przez różne magazyny jak Empire czy Total Film. Dzięki fotkom w dobrej jakości możemy lepiej przyjrzeć się choćby szczegółom nowej zbroi superbohaterki.

Patty Jenkins, reżyserka filmu w rozmowie z magazynem Total Film mówi, że spójne wielkie uniwersum filmów, takie z jakim Marvel Studios odnosi sukcesy nie powinno być czymś jak status quo tego gatunku w kinie. Tłumaczy, że w komiksach jest wiele rozmaitych historii, które mają swój unikalny wygląd, ton i klimat. Tak wyjaśnia porównując do komiksów:

- Nie zawsze one są ze sobą powiązane. Czasami tak i to jest fajne, ale to tylko jedna z dróg. Wiele razy to po prostu samodzielne historie - mówi.

Cieszy się, że DC eksperymentuje z klimatem i tonem swoich filmów i również zadowolona jest z tego, że w ostatnich latach Marvel Studios także podjęło się takich prób.

Wonder Woman 1984 - galeria

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - premiera w sierpniu 2020 roku.