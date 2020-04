Wonder Woman 1984 - wyciek zdjęcia potwierdza wielki SPOILER

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do sieci trafił wyciek dwóch zdjęć, które pochodzą z kalendarza na 2021 roku będącego gadżetem promocyjnym Wonder Woman 1984

Wszystko wskazuje na to, że na jednym z nich Wonder Woman lata. Jest to moc, której do tej pory w filmach nie pokazywała, ale jest obecna w komiksach. Niektórzy fani DC Comics sądzili, że została ona użyta w Wonder Woman z 2017 roku podczas walki superbohaterki z Aresem, ale było to dementowane. Jednak w zapowiedziach czytaliśmy, że w nowym filmie Diana ma pokazać pełnią swoich mocy. Potwierdza to też niedawny wyciek zdjęć figurek Funko, z których jedna odnosi się do latania Wonder Woman.

Do tego magazyn Total Film opublikował nowe zdjęcie z filmu, na którym widzimy Diane i Steve'a. W czasopiśmie ukazał się także wywiad z Patty Jenkins, w którym reżyserka odpowiada na wątpliwości fanów: to jest sequel, nie reboot. Niepewność wynika ze zmian w filmowym uniwersum DC i z tego powodu reżyserka musiała to wyjaśnić.

Wonder Woman 1984 - zdjęcia

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - premiera w sierpniu 2020 roku. Jeśli nie zostanie znowu opóźniona.