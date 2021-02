Wonder Woman 1984 online - premiera w Polsce jednak w VOD. Jest data!

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 online w Polsce! Oficjalnie ogłoszono, że premiera VOD odbędzie się 1 kwietnia 2021 roku w HBO GO. Superprodukcja miała trafić do polskich kin w marcu, ale wygląda na to, że to się nie odbędzie. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czy w kina w Polsce będą otwarte w marcu 2021 roku. Przypomnijmy, że film w USA miał hybrydową premierę w grudniu 2020 roku. Wówczas pojawi się w kinach oraz w platformie HBO Max.

Wonder Woman 1984 - o czym film?

Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.

W obsadzie są Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright oraz Connie Nielsen. Za kamerą stoi Patty Jenkins. Czy warto? Przeczytajcie naszą recenzję Wonder Woman 1984.