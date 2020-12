Wonder Woman 1984 - Patty Jenkins prawie zrezygnowała z reżyserowania filmu przez nierówność wynagrodzeń

Materiały prasowe

Film Wonder Woman 1984 prawie stracił Patty Jenkins - reżyserka była bliska rezygnacji. Podczas występu w podcaście Happy Sad Confused Jenkins ujawniła, że prawie opuściła projekt - decyzja ta wynikała z problemów z odpowiednią rekompensatą, typowych dla wciąż nierównych w Hollywood płac.

Miałam odejść. Powiedziałam nawet, że z przyjemnością pójdę do innego studia (...) To interesujące, bo aż do Wonder Woman przez całą karierę nie zarobiłam zbyt wiele i byłam z tym pogodzona. Myslałam: dobra, niech będzie. Ale teraz pomyślałam sobie - okej, nigdy nie zarabiałam pieniędzy, bo to wy mieliście na wszystko wpływ, a nie ja. Ale to się zmieniło.

Biorąc pod uwagę sukces pierwszej części, nie dziwi, że studio walczyło o reżyserkę. Choć jej oficjalne wynagrodzenie nigdy nie zostało ujawnione, według źródeł udało się jej otrzymać trzykrotność tego, co zarobiła za Wonder Woman.