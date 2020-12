Wonder Woman 1984 - reżyserka ocenia decyzję Warner Bros. Nowe plakaty

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 już w Boże Narodzenie zadebiutuje we wszystkich otwartych kinach w USA oraz na platformie HBO Max. Po tej decyzji Warner Bros. akcja promocyjna filmu nabrała tempa. Patty Jenkins, reżyserka tego widowiska, w wywiadzie dla SiriusXM opowiedziała o swojej reakcji na hybrydową dystrybucję jej filmu.

Jeśli ktoś powiedziałby mi rok temu, że film trafi prosto do serwisu streamingowego w jakiejkolwiek formie, to dostałabym szału. Generalnie nie jestem za tym planem. Jestem za kinowymi premierami i wciąż będę za tym, kiedy to się wszystko skończy.

Reżyserka podkreśliła, że to był szalony rok i każdy stara się jak może, aby odnaleźć się w tej sytuacji i swoim życiu. W wypadku filmu "nie było dobrego rozwiązania", ponieważ czekając na dobry moment nagle wszystkie filmy planują premierę w tym samym czasie. Odetchnęła jednak z ulgą, gdy dowiedziała się, że Wonder Woman 1984 trafi do domów widzów w Boże Narodzenie.

Patty Jenkins podzieliła się również na swoim Twitterze krótkim filmem zza kulis Wonder Woman 1984. W nim możemy obejrzeć, jak kręcono niektóre sceny akcji z młodą bohaterką.

https://twitter.com/PattyJenks/status/1336343753624207362

Do sieci trafiły także kolejne nowe plakaty z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Wonder Woman 1984

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku. 25 grudnia trafi do HBO Max w USA.