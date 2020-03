Wonder Woman 1984 w natarciu. Złota zbroja kradnie show - nowe zdjęcia

Na razie wygląda na to, że Wonder Woman 1984 wejdzie na ekrany kin zgodnie z planem - studio Warner Bros. przynajmniej na razie nie zdecydowało się na opóźnienie premiery filmu opartego na komiksach DC. Konsekwentnie realizowana jest także kampania promocyjna produkcji. W jej ramach zaprezentowano teraz nowe materiały promocyjne; są to plakaty i zdjęcia figurki przygotowanej we współpracy z Iron Studios.

Trzeba zauważyć, że w ostatnich dniach odpowiedzialni za kampanię marketingową jak tylko mogą odwołują się do tzw. Golden Eagle, znanej z komiksów złotej zbroi Amazonki, w której mierzyła się ona w walce z najbardziej wymagającymi przeciwnikami. W tym kontekście warto zwrócić uwagę przede wszystkim na figurkę kolekcjonerską, która pokazuje nam kostium z wielką dbałością o detale. Wiemy, że przedmiot będzie sprzedawany w dwóch wersjach (wariant z głową w hełmie i bez hełmu), a jego cena ma kształtować się na poziomie 199,99 dolarów.

Spójrzcie sami:

Wonder Woman 1984 - plakat

Zobacz także:

Wonder Woman 1984 ma zadebiutować w polskich kinach 5 czerwca tego roku.