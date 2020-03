Wonder Woman 1984 w złotej zbroi. Najlepsza grafika promocyjna filmu?

Na razie nie wiemy, w jaki sposób i czy w ogóle pandemia koronawirusa wpłynie na premierę filmu Wonder Woman 1984. Studio Warner Bros. najwidoczniej wychodzi z założenia, że kampania promocyjna produkcji powinna przebiegać normalnie - teraz w sieci zaprezentowano nowy ruchomy plakat, na którym pojawia się tytułowa bohaterka. Amazonka prezentuje się odbiorcom w słynnej zbroi z komiksów; to tzw. Złoty Orzeł, wykorzystywany przez heroinę w trakcie najcięższych i najważniejszych batalii. Przypomnijmy, że jego obecność w ekranowej opowieści zdradzał już pierwszy zwiastun - tym razem mamy okazję przyjrzeć mu się z boku. Zobaczcie sami:

See you in ‘84! #WW84 pic.twitter.com/SZJcdw519A

— Wonder Woman (@WonderWomanFilm) March 13, 2020