Wong i America Chavez we wspólnym serialu? Strange Academy może zawitać do MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

America Chavez zadebiutowała w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu i na koniec produkcji widzimy bohaterkę, która trenowana jest przez czarodziejów w Kamar-Taj. Nowa plotka sugeruje, że postać ta doczeka się swojego serialu, który będzie adaptacją komiksu Strange Academy.

Według plotki z Tales from the Mod Queue na portalu Reddit (zatem warto traktować je mocno z przymrużeniem oka, nawet jeśli w przeszłości doniesienia z tego miejsca się sprawdzały), spin-offem Multiwersum obłędu może być właśnie Strange Academy. Komiksy Strange Academy autorstwa Skottie Young i Humberto Ramosa śledzą losy Doktora Strange'a, który razem z innymi magicznymi wojownikami Marvela (Magik, Scarlet Witch) pomaga początkującym czarodziejom doskonalić swoje umiejętności. Podobno w serialową adaptację miałby być zaangażowany Wong (Benedict Wong) oraz America Chavez (Xochitl Gomez). Wong jako Sorcerer Supreme w MCU, wydaje się być naturalnym wyborem do odegrania istotnej roli w takim serialu.

Marvel

Do sieci trafiły też grafiki koncepcyjne z filmu. Widzimy na nich niewykorzystany świat po inkursji w świecie MCU. Artysta Thomas du Crest udostępnił swoje prace, które przedstawiają mroczną wizję świata po zderzeniu się światów. Na pracach widać wiele poległych wariantów Strange'a. W filmie ostatecznie widzieliśmy tylko kilka wariantów bohatera, w tym jeden z nich doprowadził właśnie do inkursji - zderzenia i wzajemnego zniszczenia się dwóch uniwersów. Zobaczcie: