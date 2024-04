World of Warcraft Classic - Sezon Odkryć wchodzi w 3. fazę. Co zmieni się w grze?

fot. Blizzard Entertainment

W World of Warcraft Classic wystartowała 3. faza Sezonu Odkryć. Przygotowano sporo nowej zawartości, a także zwiększony limit doświadczenia do poziomu 50. Na śmiałków czeka między innymi nowy rajd - Świątynia Atal'Hakkar, będąca pierwszym 20-osobowym wyzwaniem PvE dostępnym w ramach Season of Discovery. Drużyny zmierzą się z 8 wymagającymi bossami z nowymi mechanikami oraz nagrodami za ich pokonanie.

Pojawi się też nowe wydarzenie PvE o nazwie Nightmare Incursions, a także związana z nim reputacja u grupy Emerald Wardens, która umożliwi zdobycie cennych przedmiotów. Blizzard nie zapomniał też o miłośnikach rozgrywek PvP - rangi zostaną zwiększone z 5 do 7, wprowadzone zostaną nowe zestawy klasowe PvP, a nagrody w ramach wydarzenia Blood Moon zostaną zaktualizowane do poziomu 50.

Listę nowości domykają nowe runy dla każdej z klas oraz informacja o tym, że premia Discoverer's Delight zostaje na stałe i zwiększy przyrost doświadczenia o 100% do poziomu 39 i o 50% na poziomach 40-49.