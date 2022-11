World of Warcraft: Dragonflight - premierowy zwiastun nowego dodatku. Draktyrski Przywoływacz trafił do gry

fot. Blizzard Entertainment

Chociaż do debiutu World of Warcraft: Dragonflight pozostało jeszcze trochę czasu, to w sieci już teraz zadebiutował premierowy zwiastun nowego rozszerzenia. Firma Blizzard ponownie postawiła na bardzo efektowny materiał, w którym główną rolę odgrywają oczywiście smoki, czyli główna atrakcja nadchodzącego dodatku. Wideo prezentuje również w akcji Draktyrskiego Przywoływacza, czyli nowe połączenie rasy i klasy.

Na zapoznanie się z rozgrywką jako Draktyrski Przywoływacz nie trzeba będzie jednak czekać do premiery Dragonflight. Nową postać można stworzyć już teraz dzięki drugiej aktualizacji przedpremierowej. Oprócz tego wprowadza ona również region o nazwie Zakazane rubieże, a także podziemia Uldaman: Dziedzictwo Tyra i wydarzenie Rozpętana Nawałnica, w którym gracze zmierzą się z pradawnymi żywiołakami.

World of Warcraft: Dragonflight - premiera 28 listopada na PC.