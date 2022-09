World of Warcraft: Dragonflight ma datę premiery! Zwiastun zdradza, kiedy trafimy na Smocze Wyspy

fot. Blizzard Entertainment

Do sieci trafił nowy zwiastun World of Warcraft: Dragonflight, czyli kolejnego rozszerzenia do popularnego MMORPG od studia Blizzard. Materiał jest istotny przede wszystkim z jednego względu: ujawnia datę premiery dodatku. Gracze będą mieli okazję wybrać się na Smocze Wyspy i zapoznać się z kolejnym rozdziałem przygody już 29 listopada tego roku.

Dragonflight wprowadzi kilka nowych lokacji wchodzących w skład Dragon Isles, a także kolejne lochy i rajdy czekające na śmiałków. W ręce graczy trafi również nowa rasa i klasa w jednym: Dracthyr Evoker, który będzie mógł zadawać obrażenia lub leczyć sojuszników. Oprócz tego dostaniemy również przebudowany system profesji i talentów, a także mechanikę latania na smokach: skrzydlate wierzchowce będziemy mogli ulepszać i modyfikować wraz z postępami w fabule.