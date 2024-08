World of Warcraft: The War Within - zwiastun premierowy. Xal'atath nadciąga!

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

W sieci pojawił się już premierowy zwiastun The War Within, czyli najnowszego dodatku do World of Warcraft. W materiale widzimy, jak herosi Azeroth, w tym Jaina, Alleria i Thrall, łączą siły, by przygotować się do walki z nowym zagrożeniem, na którego czele stoi Xal'atath, czyli główna antagonistka rozszerzenia.

Choć World of Warcraft: The War Within jest już dostępne dla wszystkich (od 23 sierpnia dostępny był wczesny dostęp dla posiadaczy edycji Deluxe), to na odblokowanie niektórych elementów dodatku trzeba będzie jeszcze poczekać. Ostatnia część fabularnej kampanii, niezbędna do odblokowania nowej rasy sprzymierzonej, czyli krasnoludów zwanych Earthen, pojawi się 3 września. Tydzień dłużej, bo do 10 września trzeba będzie czekać na debiut 1. sezonu, w którym wprowadzone zostaną między innymi lochy na poziomie Mythic i pierwszy rajd, Nerub'ar Palace.