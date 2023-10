World of Warships z nietypowym crossoverem. Do gry trafią dowódcy z Heroes of Might and Magic III

fot. wargaming.net

Jeszcze w tym miesiącu w World of Warships rozpocznie się kolejne nietypowe wydarzenie. Tym razem gracze będą mogli sprawdzić zawartość związaną z Heroes of Might & Magic III. Do gry zawita sześciu nowych dowódców okrętów: Katarzyna Ironfist, Sandro, Mephala, Solmyr, Nymus oraz Gunnar. Oprócz tego dostaniemy proceduralnie generowaną mapę oraz oryginalną ścieżkę dźwiękową znaną z tej kultowej produkcji.

Zainteresowani będą mogli nabyć również paczkę DLC, w której skład wejdzie dowódca Sandro, trzy dni konta premium, szereg innych bonusów oraz... pełna wersja gry Heroes of Might and Magic III HD Edition.

World of Warships x Heroes of Might and Magic III

Aktualizacja z wspomnianą powyżej zawartością zadebiutuje w World of Warships już 18 października, ale osoby odwiedzające tegoroczną edycję Poznań Game Arena będą mogli zapoznać się z nią wcześniej. Wystarczy udać się do hali 7A w dniach 6-8 października.