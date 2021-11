World War 3 powraca z zamkniętą betą. Szykuje się konkurencja dla Battlefield 2042?

fot. MY.GAMES

World War 3 od polskiego studia The Farm 51 zaliczyło naprawdę ciekawą drogę. Produkcja zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu na Steam już w 2018 roku, by z czasem wrócić do... fazy zamkniętych beta testów. Te rozpoczną się 25 listopada i mają potrwać aż do otwartej bety, którą zaplanowano na marzec 2022 roku. Na ten termin przewidziano też wprowadzenie nowej zawartości oraz przejście na model free-to-play.

Twórcy zapowiadają, że ich dzieło przeszło sporo zmian, które objęły m.in. odświeżenie map (te zabiorą graczy m.in. do Berlina, Moskwy i Warszawy), usprawnienie korzystania z broni, poprawienie animacji i pomniejsze poprawki dotyczące m.in. optymalizacji i stabilności gry. Wielu internautów podchodzi do tych zapewnień bardzo entuzjastycznie, bo pod zwiastunem można przeczytać sporo komentarzy od osób, które liczą, że World War 3 będzie dobrą alternatywą dla Battlefield 2042. Przypominamy, że produkcja DICE i EA zaliczyła raczej niezbyt udany start i jest krytykowana za liczne błędy i niedociągnięcia.