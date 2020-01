Wredne dziewczyny - będzie kinowa adaptacja musicalu

Zabawną drogę przeszły Wredne dziewczyny. Film, w którym wystąpiły m.in. Rachel McAdams, Lindsay Lohan czy Amanda Seyfried, popularna komedia obyczajowa dla nastolatków, została przeniesiona na Broadway - Tina Fey (swoją drogą - autorka oryginalnego scenariusza) i Jeff Richmond zaprezentowali tam swoją musicalową wersję tej historii. Teraz zaś ta właśnie musicalowa wersja ma znowu trafić na ekrany kin. Koło się zamyka. Zajmie się tym Paramount, podobnie jak w przypadku pierwowzoru. Stanowisko reżysera nie zostało jeszcze obsadzone.

Fey napisze scenariusz po raz trzeci. Na pokładzie są też Lorne Michaels (produkcja), Richmond (muzyka) i Nell Benjamin (teksty).

Musical skupia się na Cady Heron, która wraca do USA, aby zmierzyć się z "królowymi pszczół" i walczyć o popularność w szkole średniej na przedmieściach Illinois.

Materiałem źródłowym jest powieść Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends and Other Realities of Adolescence autorstwa Rosaline Wiseman.