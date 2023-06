Wróbel - nowy film z Jackiem Borusińskim. O czym opowie?

fot. Jarosław Sosiński

Wróbel to zbliżająca się produkcja, która przedstawi słodko-gorzką, bezpretensjonalną i pełną humoru opowieść o dojrzewaniu do zmian. W roli głównej ujrzymy Jacka Borusińskiego (współtwórcę Grupy Mumio), któremu towarzyszyć na ekranie będą m.in.: Julia Chetnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki, Bartłomiej Kotschedoff, Maria Maj, Agnieszka Matysiak. Scenariusz, reżyseria i muzyka przypadły Tomaszowi Gąssowskiemu, mającemu w swoim dorobku uznany film krótkometrażowy Baraż. Produkcją i dystrybucją zajmuje się NEXT FILM.

Wróbel - fabuła

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, kolegą Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim Dziadek, którego do tej pory nie znał i nowa, wygadana sąsiadka Marzenka. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Wróbel zadebiutuje w kinach w 2024 roku.