Wszystkie symbionty Marvela na jednej okładce. Oto Knull w swojej najupiorniejszej wersji

Todd Nauck/Rachelle Rosenberg/Marvel

Już tylko miesiąc dzieli nas od amerykańskiej premiery pierwszego zeszytu wydarzenia King in Black, w ramach którego herosi Marvela zmierzą się z nadciągającym nad naszą planetę, wszechpotężnym władcą symbiontów, Knullem. Dom Pomysłów nie traci nawet dnia, by nie promować nadchodzącego eventu. W ramach kampanii marketingowej zaprezentowano więc teraz alternatywną okładkę do pierwszej odsłony zasadniczej serii, na której możemy zobaczyć absolutnie wszystkie symbionty uniwersum.

Na grafice pojawiły się zarówno tak znane postacie, jak Venom, Carnage, Toxin, Scream, Anti-Venom, Agent Venom, jak i mniej popularni bohaterowie, z Venomozaurem na czele.

Na tym jednak nie koniec. Inna z okładek alternatywnych do King in Black #1, której autorem jest Superlog, pokazuje z kolei najbardziej przerażającą wersję Knulla. Spójrzcie sami:

King in Black #1 - okładka alternatywna

W sieci pojawił się jeszcze promujący nadchodzące wydarzenie materiał wideo:

King in Black #1 trafi do sprzedaży w USA 2 grudnia.