Wychowane przez wilki - obsada prosi fanów o pomoc w uratowaniu anulowanego serialu

HBO Max

Serial Wychowane przez wilki został skasowany. Historia zakończyła się na 2. sezonie. HBO Max opublikowało oświadczenie, które jest typowym PR-owym podziękowaniem i docenieniem pracy całej ekipy. Niestety, nie wyjawili żadnych powodów, dla których podjęto taką decyzję.

Chwilę przed ogłoszeniem informacji o anulowaniu serialu przez Deadline, aktor Abubakar Salim ogłosił na Twitterze kasację serialu. Sugeruje on, że powodem kasacji jest fuzja korporacji, która doprowadziła do powstania Warner Bros. Discovery. Z tego powodu więcej seriali zostało zakończonych. Według scooperów na Twitterze nowy prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav sprząta kasując rzeczy, aby zmniejszyć koszty. Twierdzą, że nie będzie to jedyna ofiara jego działań.

Niestety jednym z tych seriali, których historia nie zostanie dokończona jest Wychowane przez wilki. Nic nie zostało jeszcze publicznie ogłoszone i jest ku temu powód. Ważny powód. Taki, którym chcę się z wami podzielić: jest nadzieja.

Na Twitterze rozpoczęła się akcja wspierania serialu i namawiania innych platform do przejęcia projektu. Będąca w obsadzie produkcji Niamh Algar, otagowała na swoim Tweeterze inne platformy streamingowe, które mogłyby być zainteresowane kontynuowaniem serialu. Wymienia między innymi Netflixa, Amazon Prime Video i AppleTV+. Jest też wpis Winta McGrath, która również taguje platformy oraz stosuje hasztagi #SaveRaisedByWolves i #RenewRaisedByWolves. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy akcja przyniesie spodziewane rezultaty.

https://twitter.com/NiamhAlgar/status/1532800683275083778

https://twitter.com/Winta_McGrath/status/1532959484548907008