Wydawcy prasy przyłączają się do walki z Apple

Źródło: Apple

Przedstawiciele Epic Games zyskali kolejnych ważnych sprzymierzeńców w walce z wysokimi marżami narzucanymi przez administratorów App Store. Z wnioskiem o obniżenie opłat wewnątrz aplikacji dystrybuowanych za pośrednictwem sklepu mobilnego dla iOS-a wystąpili przedstawiciele prasy zrzeszeni w stowarzyszeniu Digital Content Next. Organizacja reprezentuje interesy takich serwisów jak New York Times czy WSJ i nie podoba jej się, że Apple nie traktuje wszystkich swoich kontrahentów w taki sam sposób.

O konieczności zmiany zasad świadczenia usług mobilnych zabiega Jason Kint, CEO Digital Content Next:

Warunki użytkowania sklepu Apple w istotny sposób uderzają w możliwość dalszego inwestowania w wysokiej jakości, wiarygodne treści oraz elementy rozrywkowe, zwłaszcza na polu rywalizacji z innymi firmami.

Apel wystosowany przez DCN to kolejny głos w walce przeciwko regulaminowi App Store. Do protestu przystąpiły m.in. firmy Epic Games, Spotify czy Microsoft, którym nie podobają się monopolistyczne zapędy korporacji z Cupertino. Jednak w przeciwieństwie do nich, przedstawiciele prasy mają dobre argumenty za tym, aby żądać obniżenia regulaminowych marż Apple, gdyż wydawniczy segment App Store funkcjonuje na nieco odmiennych zasadach niż np. aplikacje gamingowe.

Apple narzuca bowiem na subskrypcje newsowe 30-procentową marżę, która po kolejnym roku opłacania usługi przez klienta jest obniżana do wysokości 15 procent. I nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że Amazon od pierwszych dni opłacania subskrypcji przez klientów przekazuje Apple jedynie 15-procentową marżę za abonament Prime Vide. Do tych informacji dotarli amerykańscy kongresmeni w trakcie przesłuchiwania przedstawicieli amerykańskich korporacji technologicznych.

Chcielibyśmy wiedzieć, jakie warunki muszą spełnić nasi członkowie – przedsiębiorstwa odpowiedzialne za tworzenie cyfrowych treści wysokiej jakości – aby załapać się na warunki, które wypracował Amazon dla aplikacji Prime Video w Apple App Store. Domagam się klarownego zdefiniowania warunków, jakie Amazon musiał spełnić w związku z tą umową, aby także firmy zrzeszone w DCN spełniające takie same warunki mogły otrzymać równorzędną umowę - stwierdził Jason Kint.

Specjalna zniżka udzielona Amazonowi działa na niekorzyść Apple, wszak przedstawiciele korporacji w trakcie prowadzenia sporu z Epic Games wielokrotnie twierdzili, że wszystkie podmioty korzystające z App Store muszą stosować się do tych samych reguł. Tymczasem okazuje się, że część z nich może korzystać z preferencyjnych warunków finansowych, niedostępny dla innych podmiotów.