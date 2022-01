Wymienne panele PS5 z bliska. Sony pokazuje proces wymiany obudowy

fot. Sony

Zainteresowani gracze mogą już importować wymienne panele do swoich konsol PlayStation 5. Co prawda nie są one jeszcze oficjalnie dostępne w naszym kraju, ale dla chcącego nic trudnego i można je bez większych problemów ściągnąć z zagranicy. O ile oczywiście nie przeszkadza Wam dość wysoka cena wynosząca w przeliczeniu około 220 zł.

W związku z premierą wymiennych paneli do PS5, ekipa PlayStation Access postanowiła przybliżyć proces ich wymiany. Okazuje się, że jest to niezwykle proste i sprowadza się jedynie do wyłączenia konsoli, odłączenia jej od prądu, a następnie zdjęcie górnego i dolnego panelu (lub lewego i prawego, w zależności od tego, w jakiej pozycji korzystacie z PS5), a następnie nałożenia nowych, w wybranym kolorze.

Aktualnie w wybranych krajach w sprzedaży są tylko dwie wersje kolorystyczne: kosmiczna czerwień oraz nocna czerń. Pozostałe mają być dostępne w bliżej nieokreślonym czasie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.