Wyprawa do dżungli - w filmie usłyszymy orkiestrową wersję utworu zespołu Metallica

fot. Disney

Wyprawa do dżungli to film przygodowy, w której mała łódź zabiera grupę podróżników na rejs po rzece do samego środka dżungli pełnej niebezpiecznych zwierząt i nadprzyrodzonych gadów. W głównych rolach zobaczymy Dwayne'a Johnsona i Emily Blunt.

Na potrzeby filmu powstaje orkiestrowa wersja piosenki Nothing Else Matters zespołu Metallica. Lars Ulrich, perkusista grupy, potwierdził, że kapela nawiązała współpracę z Jamesem Newtonem Howardem, kompozytorem muzyki do tej produkcji.

Perkusista podkreślił, że on i jego żona są wielkimi fanami Disneya. Powiedział też, że Sean Bailey (prezes produkcji Disneya), który jest fanem Metalliki zawsze szukał odpowiedniego filmu, do którego zespół mógłby pasować, aby wnieść swój wkład w dany projekt. Wyprawa do dżungli okazała się tą właściwą produkcją. Ulrich cieszy się na współpracę z wielokrotnie nominowanym do Oscara kompozytorem, który stworzył muzykę do filmów takich jak Ścigany czy Osada.

To interesująca i nietypowa aranżacja Nothing Else Matters. My napisaliśmy piosenkę, ale on ją przekształcił tak, aby pasowała do konkretnych wydarzeń w filmie. Jednak później to my w pewnym sensie przejmujemy jego wersję utworu.

Orkiestrowa wersja Nothing Else Matters będzie trwać łącznie około 7 minut i pojawi się w dwóch kluczowych momentach filmu.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Metallica zajęła się przeróbką swojego wielkiego hitu. Utwór Nothing Else Matters w wersji symfonicznej możemy też usłyszeć na koncertowych albumach "S&M" oraz w najnowszym wydawnictwie "S&M2".

Wyprawa do dżungli - premiera filmu zaplanowana jest na 30 lipca 2021 roku.