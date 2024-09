X-Men '97 - kiedy premiera 2. sezonu? Później niż mieliście nadzieję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Serial animowany X-Men '97 okazał się dużym hitem. Świadczą o tym chociażby nominacja do Emmy, prawie 100% pozytywnych recenzji ze strony widzów i krytyków na Rotten Tomatoes oraz duża oglądalność. W związku z tym wiele osób czeka na 2. sezon. Niestety, wygląda na to, że będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Według nowego raportu Nexus Point News, 2. sezon serialu animowanego X-Men '97 ukaże się dopiero w 2026 roku. To oznacza, że produkcja nie wróci w przyszłym roku, jak wielu z Was miało nadzieję. Ponoć to opóźnienie wynika ze "zmian wprowadzonych w fabule i scenariuszu", co miałoby sens - Beau DeMayo został zwolniony i zastąpiony przez Matthew Chaunceya, więc nowy twórca będzie musiał prawdopodobnie przerobić scenariusz pozostawiony przez swojego poprzednika.

Warto też wspomnieć, że X-Men '97 aktualnie znajduje się w ogniu kontrowersji. Beau DeMayo ujawnia zakulisowe problemy, o których nie mógł mówić wcześniej, a które stawiają Marvel Studios w złym świetle. Część widzów obawia się także, że zmiana twórcy w znaczący sposób wpłynie na jakość serialu.