Dlaczego T'Chaka był Czarną Panterą w X-Men '97? Śmierć Chadwicka Bosemana miała na to wpływ

Beau DeMayo to kontrowersyjny showrunner 1. sezonu znakomicie przyjętego serialu X-Men '97. W finałowym odcinku pojawiło się wiele gościnnych występów innych postaci ze świata Marvel Comics. Wśród nich był m.in. Daredevil, ale też Czarna Pantera. Ku zaskoczeniu wielu fanów - nie był to jednak T'Chala, a T'Chaka, czyli jego ojciec, który zwykle działał we wcześniejszym okresie czasowym niż ten przedstawiony w produkcji Disney+. T'Chaka działał jako Czarna Pantera w czasach II wojny światowej i po niej. Później tytuł przejął jego syn, w którego w Kinowym Uniwersum Marvela wcielał się Chadwick Boseman. Okazuje się, że jego śmierć miała duży wpływ na serial.

Beau DeMayo za pośrednictwem swojego konta na X napisał:

Nie wiem, dlaczego Marvel kazał niektórym reżyserom kłamać na ten temat, ale X-Men '97 produkowaliśmy na początku 2021 roku. Strata Bosemana była bardzo bolesna dla wytwórni, ale też dla mnie jako czarnego mężczyzny. Było za wcześnie, żeby zrobić T'Chalę. [...] W tamtym momencie to było niewłaściwe. To kwestia szacunku. Gdyby ten wybór podejmowano dziś, to byłby inny. Tak czy siak - szukanie powodu tam, gdzie go nie ma w tej sprawie nie ma dla mnie sensu.

