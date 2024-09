Były showrunner X-Men '97 oskarża Marvela – chcieli jaśniejszą Storm

Fot. Disney+

Reklama

Beau DeMayo, showrunner 1. sezonu X-Men '97, oskarżył Marvel Studios o to, że zamierzali „wybielić” Storm i Sunspota.

X-Men: The Animated Series Razem z ekipą naprawdę walczyliśmy o to, by skóra Storm była ciemniejsza i bardziej zgodna z jej pochodzeniem w przeciwieństwie do

Marvel zauważył, że jeśli jesteśmy tak dokładni co do koloru jej skóry, to Storm nie powinna mieć również białych włosów. Takie akty mikroagresji zostały stworzone, by cofnąć nas i zniszczyć pierwotny pomysł, ponieważ Marvel wie, że nie zmienimy koloru włosów Storm.

Potem pojawił się już standardowy rasizm: „Cóż, jeśli Storm będzie zbyt ciemna, nie będzie jej widać w nocy albo ciemnych scenach”. Zrobiliśmy to i tak. Okazało się, że w animacji istnieje takie coś, co nazywa się „oświetleniem”.

Na końcu DeMayo odniósł się do kwestii koloru skóry Sunspota. Po premierze mocno krytykowano twórców za „wybielenie” postaci. Do tego stopnia, że sam DeMayo zrobił sobie w tym czasie przerwę od mediów społecznościowych. Teraz jednak wreszcie mógł odpowiedzieć na zarzuty.

W końcu mogę to zaadresować! Marvel upierał się, że jest Latynosem. Nalegałem, aby przyciemnić mu skórę, aby odzwierciedlić jego afro-brazylijskie dziedzictwo, ale stanowczo powiedziano mi: „Nie”.