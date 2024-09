W kolejnych sezonach X-Men '97 miał się pojawić ikoniczny złoczyńca. Były showrunner zdradza plany

37. Sync - Zaczynał w Generation X razem z innymi młodymi mutantami. Później dołączył do X-Men, choć jego staż nie był zbyt długi. Synch ma zdolność „synchronizowania” się z innymi mutantami, co pozwala mu tymczasowo kopiować ich moce. Co ważne, jego wersja mocy często jest bardziej efektywna lub potężniejsza niż oryginał, dzięki jego naturalnym zdolnościom do adaptacji.