X-Men - Disney+ promuje serial animowany z lat. 90. Zobaczcie świetny zwiastun

fot. Marvel

Serial animowany X-Men zadebiutował w amerykańskiej telewizji w 1992 roku. Była to druga po X-Men: Pryde of the X-Men próba ekranizacji serii o grupie mutantów. Ta zyskała jednak dużą popularność. W animacji pojawili się tacy bohaterowie jak Cyklop, Wolverine, Rogue, Storm, Bestia, Gambit, Jubilee, Jean Grey i Profesor Xavier, którzy mierzyli się m.in. z Magneto. Serial liczył łącznie 76 odcinków.

Disney+ zaprezentował zwiastun X-Men, który znajduje się w ofercie platformy zachęcając do oglądania tej starej animacji. Pełne akcji, a zarazem nostalgiczne wideo możecie obejrzeć poniżej.

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2020 roku potwierdzono, że Disney chciałby wskrzesić serial animowany X-Men. Platforma prowadziła już nawet rozmowy z Larrym Houstonem, producentem i reżyserem serialu z lat 90., który chętnie powróciłby do pracy nad nową serią lub kontynuacją animacji.