X-Men - ranking filmów serii. Deadpool na pewno się zirytuje, a Wy?

X-Men to ważna seria w historii kina, bo jako pierwsza przełamała niechęć widzów do komiksowych filmów. X-Men z 2000 roku obok Spider-Man z 2002 roku to pierwsze produkcje gatunku, które osiągały wielki sukces i przecierały szlaki dla Avengers i innych herosów MCU.

Wiemy też, że seria X-Men zakończyła się w 2019 roku wraz z X-Men: Mroczna Phoenix. Postacie w tej wersji już nigdy się nie pojawią na ekranie, ponieważ prawa przeszły do Marvel Studios, które będzie tworzyć ich historię w kompletnie nowej wersji spójnie powiązanej z MCU.

Seria X-Men miała wiele problemów na przestrzeni lat. Pełna była wzlotów, ale także bolesnych upadków. Braku spójności wizji, dziwnych decyzji, eksperymentów, czy destrukcyjnej ingerencji producentów ze studia 20th Century Fox. Patrząc z perspektywy czasu w pamięci pozostaną jedynie Wolverine oraz Deadpool, a ten ostatnie by się zirytował swoim miejscem w zestawieniu.

Zestawienie jest według procentowego wyniku z RottenTomatoes, czyli podana wartość pokazuje, ile procent było pozytywnych opinii amerykańskich krytyków filmowych.

X-Men - ranking filmów serii